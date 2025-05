Banco Alimentare Abruzzo Molise, approvato il bilancio 2024

PESCARA – Nei giorni scorsi si è svolta a Pescara l’Assemblea dei Soci per approvare il rendiconto economico 2024 di Banco Alimentare Abruzzo Molise. Il 2024 è stato un anno intenso, con una forte attività quotidiana e il supporto di enti e aziende per combattere la povertà nelle due regioni.

Nonostante le difficoltà con i fornimenti dalla Comunità Europea, nel 2024 sono stati distribuiti 2.445.252,50 kg di cibo, con un valore di 6.553.276,70 euro. Questo aiuto ha soddisfatto le richieste di 238 enti convenzionati, di cui 193 in Abruzzo e 45 in Molise, che si occupano di persone in difficoltà.

L’Assemblea ha anche eletto il nuovo Consiglio Direttivo, composto da Loris Di Censo, Antonio Dionisio, Michele Ianniello, Chiara Iocco e Mauro Morelli, con Antonio Dionisio riconfermato Presidente per i prossimi tre anni. Dionisio esprime impegno e responsabilità, riconoscendo l’importanza del rapporto umano e del cambiamento collettivo. Il Banco Alimentare è descritto come una comunità attiva, che affronta le sfide sociali e promuove la speranza attraverso il dialogo e l’amicizia sociale.