“Bambini in festa” al Parco di piazza Santa Caterina a Pescara: ecco quando

PESCARA – Il Parco di piazza Santa Caterina si anima con i colori e i suoni della festa per regalare ai più piccini una giornata di serenità, di allegria e di divertimento all’insegna dello stare bene insieme.

Si chiama «Bambini in festa» l’iniziativa in calendario domenica 24 ottobre dalle ore 10 alle ore 13, a cura dell’Associazione italiana genitori (AGE), in collaborazione con le associazioni Umana dimora e La città dei ragazzi, con l’organizzazione e il patrocinio del Comune di Pescara. Si sono spesi in prima persona per la riuscita della manifestazione il vice sindaco e assessore ai parchi Gianni Santilli e l’assessore al sociale Nicoletta Di Nisio «perché siamo convinti della necessità di riportare le famiglie alla centralità degli spazi verdi cittadini. Uno parco come quello di piazza Santa Caterina deve vivere con le persone e con i più piccini, perché è pensato proprio per loro, per trascorrere il tempo libero con momenti di socializzazione sana e piacevole».

«Bambini in festa» vedrà la partecipazione di diverse personalità che hanno aderito all’iniziativa a titolo gratuito, con i giochi di prestigio del Mago José, il laboratorio di pittura artistica di Cinzia Napoleone, l’esercitazione dei cani della Guardia civile ambientale, la pecorella Maiellama, lo spettacolo di Will Clown con il Taxi Clown e i trampolieri, la Nails Art Baby di Francesca e il banchetto dei libri in inglese di Sonia.

Foto di repertorio