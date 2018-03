Avezzano, evasione fiscale: sequestrati beni per 340 mila euro

La Guardia di Finanza ha eseguito il provvedimento nei confronti di un noto imprenditore

AVEZZANO (AQ) – Questa mattina i finanzieri della Compagnia di Avezzano hanno eseguito un provvedimento di sequestro di disponibilità finanziarie e beni immobili per un valore

pari a circa € 340.00,00 , emesso dall’Autorità Giudiziaria marsicana nei confronti di un noto imprenditore, titolare di una ditta di costruzioni .

La Guardia di Finanza ha effettuato articolati accertamenti patrimoniali per individuare beni riconducibili a tale imprenditore .

Infatti la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, grazie a specifiche attività ispettive, aveva accertato che nel 2010 l’uomo non aveva versato IVA e IRPEF per un importo pari a 340 mila euro. Sono stati sottoposti a sequestro tre conti correnti, un fondo

di investimenti e un terreno agricolo per un valore equivalente alle imposte non versate.