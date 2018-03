Pescara, via del Santuario: lavori Aca su condotta idrica

Blasioli: “Riparata la prima perdita, si lavora anche sotto la pioggia per ridurre i disagi”

PESCARA – Il vicesindaco e assessore alla Manutenzione,Antonio Blasioli rende noto che si sta lavorando in via del Santuario, nel cantiere Aca che si trova nel tratto compreso tra la rotatoria all’incrocio fra via Leonardo da Vinci e l’intersezione con via Villa Basile.E’ stato necessario istituire il senso unico a salire per consentire la necessaria riparazione di una perdita ad una importante condotta idrica ed evitare che si perdano ingenti quantitativi di acqua.

Precisa ancora Blasioli:

“La prima fase dei lavori è stata effettuata, la prima perdita è stata trovata e sarà completamente riparata in serata. Si tratta di una perdita che interessava quel tratto di condotte da un po’ di tempo. Su tale tratto l’Aca interverrà ulteriormente perché vi era appoggiata una condotta della rete fognaria che si provvederà a ridirezionare in modo da assicurare il percorso.

Nella giornata di domani si potrà così procedere sulla seconda perdita registrata per riparare anche quella in modo da non creare problemi alla città, a tale proposito si ringrazia l’Aca che sta lavorando velocemente per alleviare i problemi anche al traffico veicolare.

Resta vigente fino a fine lavoro l’ordinanza dirigenziale n. 44 che istituisce il senso unico di marcia (a salire) per restringimento della carreggiata, sul tratto di via del Santuario compreso tra la rotatoria posta in corrispondenza dell’incrocio con via Leonardo Da Vinci e l’intersezione con via Villa Basile, nonché l’obbligo di svolta a destra su via Pizzoferrato per coloro che transitano da monte verso valle”.