Avellino – Pescara live, domenica 18 marzo dalle 17.30

AVELLINO – Domani, domenica 18 marzo alle ore 17.30 andrà in scena Avellino – Pescara, incontro valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie B. Sfida molto delicata vista la situazione di classifica ed il momento che stanno attraversando le due compagini. Da una parte c’è la squadra di Novellino che ha vinto una sola partita nelle ultime otto e nell’ultima giornata ha perso il derby con la Salernitana.

Gli irpini, che hanno una partita da recuperare col Bari, occupano la sedicesima posizione con 34 punti. Dall’altra ci sono gli abruzzesi che sono reduci da tre sconfitte consecutive, due in pochi giorni tra le mura amiche contro Parma e Carpi. La squadra di Epifani, che ha segnato solamente tre reti in questo girone di ritorno, si trova al quindicesimo posto con 36 punti.

Sfida molto importante per il tecnico biancazzurro dopo le due sconfitte consecutive anche se alla vigilia ha affermato di non sentirsi sotto esame. Così parla della situazione in attacco: “Davanti abbiamo un bisogno di un attaccante che fa giocare e che, allo stesso tempo, si butta in profondità. Le coppie sono buone, poi la mia scelta dipende da vari fattori. Capone? Nel 3-5-2 lo sto provando da seconda punta, è un talento al pari di Carraro”.

SEGUI LA PARTITA IN DIRETTA

PROBABILI FORMAZIONI

AVELLINO (4-4-1-1): Lezzerini; Ngawa, Migliorini, Kresic, Rizzato, Laverone, D’Angelo, DiTacchio, Ngawa, Gavazzi, Ardemagni. Allenatore: Novellino

PESCARA (3-5-2): Fiorillo; Perrotta, Coda, Fornasier, Balzano, Machin, Brugman, Valzania, Mazzotta, Capone, Pettinari. Allenatore: Epifani

Arbitro: Minelli della sezione di Varese

Guardalinee: Lombardi e Scarpa

Quarto uomo: Longo

Stadio: Partenio – Lombardi