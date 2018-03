Martinsicuro, incontro in Comune con operatori turistici

L’Amministrazione truentina si confronta gli operatori per fare il punto sulla strategia di sviluppo turistico in vista della prossima stagione estiva

MARTINSICURO (TE) – L’Amministrazione comunale di Martinsicuro ha incontrato gli operatori turistici ed e balneatori per confrontarsi con loro in vista della preparazione della prossima stagione estiva. In particolare, nel corso dell’incontro, si è sottolineata l’importanza di portare avanti una collaborazione costante tra tutte le parti, al fine di concordare le migliori strategie per potenziare l’appeal turistico della Città con azioni da portare avanti in sinergia.

“Il Comune è già al lavoro per essere pronto sin dalle festività pasquali – ha esordito l’Amministrazione comunale – abbiamo già attivato servizi di manutenzione ordinaria, con particolare riguardo al lungomare e alla sistemazione delle principali aree verdi”. L’Amministrazione ha poi sottolineato come, oltre a questi interventi, si punterà anche sulla riqualificazione strutturale del lungomare che prevederà, nei prossimi mesi, il completamento della pista ciclabile e la previsione di uno strutturale restyling del lungomare truentino attraverso un progetto che lo caratterizzi e ne esalti le peculiarità.

Altro obiettivo, a medio lungo termine, sarà la lotta all’erosione e la programmazione di interventi di ripascimento, tutti operazioni che l’Amministrazione sta portando avanti con azioni mirate in Regione Abruzzo e con l’obiettivo di realizzare sinergie che portino al reperimento di fondi specifici, assieme ai comuni vicini. “Abbiamo chiesto, in tal senso, alla Regione un piano pluriennale che permetta, finalmente, di risolvere questi problemi” hanno chiarito gli amministratori dinanzi agli operatori presenti.Capitolo molto importante, in vista dell’estate in arrivo, riguarda poi il programma delle manifestazioni.

“Puntiamo a realizzare un calendario di eventi coordinato e condiviso anche con gli operatori – hanno sottolineato gli amministratori comunali – pensiamo, magari, a pochi eventi, ma di qualità, che vadano però a caratterizzare la nostra stagione estiva ed a richiamare visitatori anche da fuori comune. Quindi un insieme di manifestazioni coordinate tra loro, non singole iniziative, che intercettino tutte le fasce di età e che vedano cultura, spettacolo, musica, sport ed enogastronomia protagonisti”.

“Al fine però di rendere più efficace tutta l’azione portata avanti dall’Amministrazione comunale, sia in termine di migliorie del lungo mare che in termini di eventi, sarà necessaria una compartecipazione tra pubblico e privato che veda il Comune e tutti gli operatori del settore turistico lavorare insieme mettendo a disposizione risorse umane, risorse economiche e conoscenze”. Si studierà quindi la migliore soluzione affinché operatori turistici e balneatori compartecipino con il comune, non solo nell’ideazione degli eventi, ma anche nel finanziamento di interventi mirati (siano essi lavori o eventi).

Per quanto concerne la partecipazione alle fiere di settore l’Amministrazione ha confermato l’adesione del Comune a quelle di Padova e Bolzano invitando gli operatori interessati ad aderire.

“L’incontro con gli operatori turistici – conclude l’Amministrazione comunale – è stato quindi l’occasione per ribadire che il Bilancio e la gestione delle risorse rappresenta il punto fondamentale della nostra azione amministrativa. L’attento controllo delle entrate in fase di previsione e la razionalizzazione delle spese all’insegna dell’efficienza e del risparmio, rappresenta il miglior modo attraverso il quale l’amministrazione comunale può contribuire a favorire lo sviluppo delle attività turistiche”.

Nel corso dell’incontro è emersa la volontà di contribuire congiuntamente mettendoci le giuste risorse: Amministrazione da una parte e operatori dall’altra, individuando insieme le migliori modalità di impiego.

“Non ci siamo chiusi nelle stanze del Palazzo, ma stiamo con i nostri “cittadini azionisti”, veri proprietari del Comune, per trovare insieme le soluzioni ottimali al fine di favorire lo sviluppo del turismo e la creazione di posti di lavoro. Siamo sicuri che questa importante sinergia che stiamo portando avanti porterà importanti risultati in termine di crescita della nostra Città” concludono gli amministratori truentini.