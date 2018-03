AVELLINO – Pareggio a suon di gol tra Pescara e Avellino nel posticipo valido per la 31a giornata del campionato di Serie B. Biancazzurri per due volte in vantaggio e per due volte raggiunti dai padroni di casa. Nel primo tempo dopo il palo in avvio di Mancuso ci pensa Brugman al 13′ a sbloccare il match: su un’uscita fino alla trequarti campo di Lezzerini, palla che carambola sui piedi di Brugman molto bravo a piazzare un pallonetto da centrocampo che si infila in porta.

Irpini che nella ripresa trovano il pari grazie un rigore un pò “generoso” (in pieno recupero un intervento di Crescenzi su Castaldo poteva invece provocare un rigore più solare) concesso per un tocco con il braccio di Perrotta al 13′ con Castaldo che fredda Fiorillo. Buona la prova del portiere biancazzurro che dopo il nuovo vantaggio di Mancuso su spunto di Valziania al 27′ tiene la porta inviolata. Nulla può però al 44′ sulla conclusione vincente di Di Tacchio che raccoglie una palla al limite dell’area per concludere con un diagonale che si infila alla sua destra. Un pari più agro che dolce visto la squadra di Epifani ha avuto le occasioni per mettere il risultato al sicuro ma ai punti i campani non hanno rubato nulla lottando fino alla fine cercando persino di vincerla nei minuti conclusivi. Delfino rimandato ma resta pur sempre un punto che può far morale dopo due pesanti stop.