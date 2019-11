Tornimparte, monitoraggio per i percorsi scuolabus in un App

TORNIMPARTE (AQ) – Il Comune di Tornimparte, come anticipato a fine ottobre, recapiterà in questi giorni agli utenti del servizio di trasporto scolastico le credenziali che consentiranno di avviare il monitoraggio per i percorsi scuolabus attraverso l’App “LineaBus”. L’App permetterà di visualizzare le corse di tutte le linee degli scuolabus di Tornimparte nonché il percorso in tempo reale.

Con l’App ‘LineaBus’ si intende mettere a disposizione dei genitori uno strumento in più volto a garantire la sicurezza e l’efficienza del servizio erogato. L’applicazione offre inoltre la possibilità di consultare i percorsi effettuati dagli scuolabus, visualizzare le fermate e la mappa con la posizione dello scuolabus in tempo reale.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.lineabus.it e www.flottaweb.com mentre sarà possibile scaricare l’applicazione utilizzando GooglePlay o AppStore.