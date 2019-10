Atti di inciviltà sul lungofiume di Montesilvano: ecco quali

Cilli: “Nonostante le isole ecologiche in diversi punti della città si deve segnalare ancora una volta il comportamento incivile di qualche cittadino irresponsabile“

MONTESILVANO – Ennesimo intervento della società Formula Ambiente e Sapi nella zona a ridosso del lungofiume di Montesilvano. A segnalarlo è il vice sindaco e assessore comunale all’Ambiente, Paolo Cilli, che dopo aver chiuso il transito alle auto in alcuni punti annuncia l’intesificazione di controlli da parte della polizia locale e multe salate, verso chi si rende responsabile di atti di inciviltà, attraverso il rilevamento delle fototrappole.

“Nonostante le isole ecologiche in diversi punti della città – afferma il vice sindaco – si deve segnalare ancora una volta il comportamento incivile di qualche cittadino irresponsabile. Le immagini di rifiuti di ogni tipo: pneumatici, rifiuti misti e rocchetti di filo industriale sono esplicative di un atteggiamento testardamente antisociale, di una forma mentale radicata nell’assoluto disinteresse degli altri. Gli operatori hanno trovato di tutto, una ennesima discarica a cielo aperto creata dalla tipica pigrizia da chi è completamente avulso alla logica del bene comune. Tolleranza zero verso gli incivili che abbandonano i rifiuti per strada e negli spazi pubblici. I dati della raccolta differenziata sono aumentati e il percorso avviato per il porta a porta è buono, questi episodi intollerabili di rifiuti abbandonati ci spronano verso controlli e pene più severe”.