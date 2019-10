Spoltore, Ecosportello Rieco: ecco i nuovi orari

SPOLTORE – Nuovi orari per l’Ecosportello Rieco: l’ufficio relazioni con il pubblico dedicato al servizio rifiuti dalla prossima settimana cambierà il suo calendario di apertura al pubblico in tutte e tre le sue sedi. La fascia oraria è sempre dalle 9.00 alle 13.00. Nel capoluogo, all’interno del municipio, lo sportello sarà a disposizione tutti i giovedì. A Villa Raspa, in via Basile 4, il mercoledì. A Santa Teresa in via Nora 2/A, infine, il martedì.

Attraverso l’ecosportello si possono ottenere le informazioni per definire le strategie di miglioramento o adattamento del servizio, rivolgere eventuali lamentele riguardanti il servizio di raccolta, ottenere i materiali per il corretto conferimento dei rifiuti (sacchi, bidoncini, materiali informativi), prenotare i servizi a chiamata (verde, ingombranti, raee e inerti) o richiedere la sostituzione di cassonetti danneggiati nel caso di utenze non domestiche.

Resta inteso che per segnalazioni, prenotazione di servizi a chiamata e informazioni è disponibile anche il numero verde 800.521.506 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle 14:30 e dalle 15:00 alle 18:00 (festivi esclusi).