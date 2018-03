Atoms’ Softball Club Chieti ospita le Challengers di Berlino

CHIETI – Con l’inizio della primavera entra nel vivo la stagione del softball in Abruzzo, che vede ai nastri di partenza la società Atoms’ Softball Club Chieti, nel campionato nazionale di serie A2. E sarà proprio la squadra del presidente Luigi Salvatore, a ospitare sabato 24 e domenica 25 marzo sul “diamante” di Chieti scalo, il team tedesco del SCC Berlin Challengers (Berlino), che arriva in Abruzzo per la prima volta in assoluto, per partecipare allo spring training pre campionato.

“Per noi è un grande onore ospitare a Chieti la squadra di softball di Berlino – ha dichiarato il numero uno dell’Atoms’. L’evento sarà anche l’occasione per far conoscere alle ragazze tedesche le bellezze della nostra città e del nostro territorio”.

Due giorni di partite amichevoli sul diamante Santa Filomena di Chieti scalo (sabato 24) e sul campo di Atri (domenica 25), utili alla squadra teatina per testare le proprie condizioni tecniche e atletiche, in vista del campionato 2018 alle porte.

L’inizio ufficiale della stagione di A2, infatti, è previsto per domenica 8 aprile, con il primo turno di Coppa Italia, in programma proprio a Chieti. Per il campionato invece si dovrà attendere il prossimo 28 aprile, con l’Atoms’ subito impegnato nella difficile trasferta di Livorno.

Periodo di pre campionato anche per le Berlin Challengers, collettivo di grande spessore tecnico, che nella passata stagione ha conquistato il doppio titolo nella Berlin Liga e nella Nord Liga tedesca. Un successo che parla anche un po’ italiano. Le Challengers infatti, guidate dal manager Andreas Buchholz, sono portate in campo dal coach made in Italy, Federico De Luca.