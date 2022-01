Atlante Eurobasket Roma – Lux Chieti 85-73: sintesi e tabellino

La Lux Chieti è costretta a cedere il passo ad una arrembante Eurobasket Roma. Alla ine il tabellone recita 85-73 in favore dei romani

CHIETI – Una coriacea Lux Chieti è costretta a cedere il passo ad una arrembante Eurobasket Roma. Ai biancorossi non bastano i 17 punti di un buon Woldetensae, per i padroni di casa super prestazione dell’abruzzese Pepe (25 punti). I biancorossi partono con un avvio soft, l’asse play-pivot romano funziona molto bene e Molinaro e Baldasso portano i padroni di casa sul 7-2, con un imbufalito coach Maffezzoli che chiama timeout dopo meno di 4 minuti di gioco. Roma tocca il + 7 con Pepe ma Meluzzi e Amici riportano Chieti in carreggiata (13-10). Pepe si mette in proprio e prova a sparigliare le carte (18-12) ma un buon Tsetserukou riduce il gap: con il canestro finale di Hill il primo periodo termina sul 20-16 per i padroni di casa.

La Lux rientra male sul parquet, Dincic prova a scuotere un po’ i suoi ma è davvero troppo poco, con Roma che tocca il massimo vantaggio (30-19) e costringe coach Maffezzoli al timeout dopo meno di 3 minuti da avvio quarto. Roma continua a correre e realizzare, toccando anche le 15 lunghezze di vantaggio (36-21 a 04:51 dall’intervallo lungo). Woldetensae, Meluzzi e Tsetserukou consentono ai biancorossi di rosicchiare qualche punto di svantaggio, con coach Pilot chiede un minuto di sospensione a 01:54 dalla pausa lunga (40-29). Chieti con l’1/2 dalla lunetta di Tsetserukou si riporta anche sul -8 ma un disastroso ultimo minuto di quarto fa ripiombare i biancorossi sul -13 (45-32 all’intervallo lungo).

Dopo il canestro di Pepe in avvio quarto, la Lux scende sul parquet con tutt’altro mordente e, con la schiacciata di Jackson in transizione ed il conseguente timeout di coach Pilot, il punteggio si attesta sul 47-39 ad un minuto e mezzo esatto dalla ripresa delle ostilità. Chieti lotta con ardore su tutti i palloni e, con la tripla dall’angolo di Lips a metà quarto, si riporta prepotentemente ad un solo possesso pieno di svantaggio (42-39).

La gara si fa logorante, con entrambe le squadre che rispondono colpo su colpo: Roma però appare più fredda e, sul finire del quarto, ritocca la doppia cifra di vantaggio (67-57): la tripla di Pepe è corta e si giunge all’ultimo mini break con i capitolini sopra di 10 lunghezze (67-57).

La Lux ritorna in campo con grande mordace e in meno di 3 minuti piazza un parziale di 0-5, forza Roma a commettere 4 falli ma, sul contropiede di Hill, Maffezzoli chiama timeout (07:26 dalla fine della gara, 69-62).

La gara prosegue a strappi, con Roma che cerca di scappare e Chieti che cerca di rientrare in gara: dopo una sanguinosissima palla persa di Amici, coach Maffezzoli chiede nuovamente un minuto di sospensione a 03:40 dal termine dell’incontro (78-66).

Chieti prova a ricucire il gap ma Hill ribadisce il +12 a 01:27 dal termine dell’incontro (80-68).

Chieti prova a reagire d’orgoglio e piazza un break di 0-5, e questa volta è coach Pilot a chiamare timeout a 00:36 dal termine del match (80-73).

Il divario di punteggio tra le due squadre è però troppo grande da arginare e, al quarantesimo, il tabellone recita 85-73 in favore dei romani.

Il tabellino della gara

ATLANTE EUROBASKET ROMA 85: Hill 15, Viglianisi 11, Molinaro 2, Pepe 25, Baldasso 10, Schina 9, Fanti 13, Di Camillo NE, Pavone NE, Signorino NE.

LUX CHIETI 1974 73: Amici 8, Jackson 9, Woldetensae 17, Dincic 5, Graziani 3, Bartoli 0, Lips 3, Meluzzi 15, Klacar NE, Cocciaretto NE, Tsetserukou 13.

A cura di Federico Ionata – Staff Comunicazione Lux Chieti Basket 1974