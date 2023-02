Assemblea ordinaria elettiva Avis Pescara: ecco come è andata

PESCARA – Sabato 18 febbraio si è tenuta l’assemblea ordinaria elettiva annuale dell’Avis Comunale Pescara. Sono intervenuti anche il direttore del Centro regionale sangue dottor Pasquale Colamartino, la dottoressa Patrizia Accorsi del Centro trasfusionale di Pescara, i presidenti provinciali e regionale dell’Avis. Tutti si sono congratulati con il presidente uscente Vincenzo Lattuchella, costatando quanto negli ultimi anni il livello di Avis Pescara sia diventato elevato.

È stato sottolineato dai presenti, il grande attaccamento all’associazione una buona gestione manageriale e non da ultimo, una efficace sinergia con il Trasfusionale. Dopo 8 anni di presidenza, l’uscente Vincenzo Lattuchella – molto emozionato, come era giusto che fosse – ha illustrato in una presentazione il lavoro svolto in questo lungo periodo, il più lungo di un presidente dell’associazione da circa vent’anni.

Ha mostrato il punto da cui si era partiti otto anni addietro e il punto in cui l’associazione è arrivata oggi, sia a livello amministrativo ed economico sia a livello di donazioni. Augurando al nuovo direttivo di ripercorrere la stessa strada che portato l’Avis Comunale di Pescara a diventare un’eccellenza.

Il nuovo direttivo si riunirà lunedì 13 marzo e in quella occasione ci sarà la nomina del nuovo presidente e dell’intera “squadra di lavoro”.