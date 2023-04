Assemblea dei delegati CAI d’Abruzzo ad Arsita il 15 aprile

ARSITA – E’ prevista per sabato 15 aprile ad Arsita, presso la Sala polifunzionale, l’assemblea di tutti i delegati delle sezioni CAI della regione Abruzzo. La riunione, che si svolgerà con il Patrocinio della sezione CAI Arsita “M. Ciotti” e del comune di Arsita, prenderà inizio alle ore 8:30 e si protrarrà fino alle 13:30.

Un importante riconoscimento per la sezione del CAI Arsita, i cui componenti hanno accolto con grande emozione e soddisfazione l’annuncio dato dal Presidente regionale Francesco Sulpizio, che proprio in occasione della “Serata del Socio” comunicò l’intenzione di tenere l’assemblea regionale nel comune di Arsita.

“Siamo profondamente orgogliosi – afferma il Presidente del CAI Arsita Manolo Pierannunzio – di ospitare, per la prima volta ad Arsita, l’assemblea dei Delegati delle sezioni CAI di tutto l’Abruzzo. Ringraziamo sentitamente il Presidente regionale Francesco Sulpizio per la fiducia e per la presenza costante a tutte le iniziative della nostra sezione, e l’intero Direttivo regionale. Sarà una importante occasione per intraprendere nuovi progetti e per pensare nuove iniziative concrete che possano rilanciare il nostro territorio. Non va dimenticato, infatti, che due dei punti cardine del nostro programma per il 2023 riguardano la valorizzazione del territorio attraverso iniziative e collaborazioni con associazioni locali e il rafforzamento del sodalizio con le altre sezioni CAI. L’assemblea dei Delegati del 15 aprile, per l’appunto, rappresenta un appuntamento fondamentale anche al fine di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”.