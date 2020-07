Assemblea del Comitato di Quartiere Annunziata, l’odg del 21 luglio

GIULIANOVA – Martedì 21 luglio, al Parco dell’Annunziata, ci sarà la seconda assemblea del Comitato di Quartiere. L’assemblea avrà inizio alle ore 21 ed avrà come ordine del giorno:

mercato rionale a km0 della frutta, verdura e prodotti tipici;

presentazione del progetto di riqualificazione delle due rotonde in via Lombardi;

presentazione del murales nel palazzo Ater est in via Di Vittorio proposto dall’Associazione ambientalista Co.N.Al.Pa. e presentato dal Presidente dell’Associone Co.N.Al.Pa. (Coordinamento Nazionale per gli Alberi e il Paesaggio);

varie ed eventuali.

“Con questa assemblea – spiega il Presidente del Quartiere Sandro Brandimarte – vogliamo portare a conoscenza nuovi progetti di riqualificazione del Quartiere, come il nuovo mercato rionale di prodotti a km0 ed il progetto di riqualificazione delle rotonde, entrambi in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ed il murales che l’Associazione Co.N.Al.Pa ha proposto di realizzare nel facciata del palazzo Ater est di via Di Vittorio”.

Tutti i progetti esposti in assemblea verranno esaminati, discussi e votati dai residenti del quartire. Si ricorda che verranno attuati tutti i protocolli anti contagio ed i cittadini dovranno essere muniti mascherina. All’assemblea saranno invitati il Sindaco Jwan Costantini, la Vicesindaco Lidia Albani, gli Assessori, tutti i Consiglieri, i rappresentanti dei commercianti ed il Presidente di Co.N.Al.Pa.