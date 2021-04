Asl Chieti, servizi gratuiti per la Giornata della salute della donna

Dal 19 al 25 aprile negli ospedali di Chieti, Lanciano, Ortona, Vasto saranno offerti gratuitamente alle donne alcuni servizi

CHIETI – In occasione della 6a Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile 2021) la Asl Lanciano Vasto Chieti aderisce all’iniziativa della Fondazione Onda che dedica la settimana dal 19 al 25 aprile 2021 alle donne con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Negli ospedali di Chieti, Lanciano, Ortona, Vasto, in altre strutture nonché on line o per via telefonica saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi in diverse aree specialistiche.

Un appuntamento per sottolineare l’importanza della prevenzione primaria, della diagnosi precoce, dell’aderenza terapeutica e facilitare l’accessibilità ai servizi, ancor più a fronte del protrarsi dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia per Coronavirus.

I servizi sono indicati sul sito ufficiale della Asl Chieti – Lanciano – Vasto.