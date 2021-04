Dalla settimana prossima, nelle 12 postazioni allestite al Pescara Fiere, i cittadini dovranno presentarsi alla data e all’orario rilasciati dal sistema automatico al momento della prenotazione

PESCARA – L’amministrazione comunale di Pescara scende in campo con risorse proprie e comunica che da domattina, sabato 17 aprile le persone over 80 e gli appartenenti alle cosiddette “categorie fragili”, che non abbiano però ancora ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid 19, possono prenotarsi sul sito online dell’ente (www.comune.pescara.it), alla sezione “Vaccinazioni”.

Il servizio è rivolto a quelle persone i cui nominativi risultano negli elenchi di quanti avevano già espresso la propria disponibilità alla profilassi sul sito della Regione Abruzzo, quindi prima che entrasse in funzione il sistema telematico di Poste italiane. Dalla stessa piattaforma digitale è anche possibile scaricare la modulistica necessaria per l’accesso al centro vaccinazione di Via Tirino e, soprattutto, per velocizzare la fase di anamnesi che precede la somministrazione.

Dalla settimana prossima, presso le 12 postazioni allestite al Pescara Fiere, i cittadini dovranno presentarsi alla data e all’orario rilasciati dal sistema automatico al momento della prenotazione.

Il Comune si è dunque attivato direttamente, tramite il proprio settore Innovazione, sulla base dell’esperienza maturata nella fase dello screening di massa condotto nei mesi scorsi. Lo scopo è di favorire l’accelerazione del Piano vaccinale, onde poter mettere in sicurezza la popolazione di Pescara nel più breve tempo possibile.