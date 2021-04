Casalbordino, 37enne denunciato per truffa aggravata

Aveva omesso di dichiarare un precedente penale che gli avrebbe precluso la percezione del reddito: dovrà restituire 4mila euro

CASALBORDINO – Una trentasettenne è stata denunciata in stato di libertà alla procura della Repubblica di Vasto dai Carabinieri della stazione di Casalbordino per aver percepito un reddito percepito indebitamente.

La donna, con precedenti penali, aveva presentato domanda all’Inps omettendo di dichiarare che, a seguito di una condanna per reati contro il patrimonio del 2014, era incorsa anche nella pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici perché altrimenti non avrebbe ottenuto il beneficio. Ora dovrà restituire all’Erario circa 4.000 euro, somma percepita in quasi un anno.