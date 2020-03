Articolo Uno Pescara: “Misure urgenti per Penne e area Vestina”

PESCARA – “In questi giorni i sindaci dei comuni della val fino a cavallo delle provincie di Teramo e Pescara, hanno sottoposto con forza alle istituzioni la difficile situazione che si trovano ad affrontare a seguito del crescente numero di casi di contagiati dal Covid19. Alla loro voce si è unita quella di Gian Guido D’Alberto Presidente regionale dell’Anci.

Invitiamo la Regione Abruzzo e le istituzioni competenti ad intervenire con provvedimenti più rigidi e con le dovute restrizioni, compreso l’isolamento già previsto per altri casi simili in Italia, per bloccare sul nascere l’alta diffusione del virus in una zona per ora identificata nei comuni della val fino e prossima all’area vestina e alla città di Penne.

Cogliamo l’occasione per ribadire il più sentito ringraziamento a quanti in queste ore stanno lavorando per sconfiggere la pandemia”. Lo riferiscono Francesco D’Agresta, Segretario provinciale Articolo Uno Pescara e Massimo Berardinelli, Presidente dell’Assemblea provinciale.