Apertura cantiere strada provinciale 20 Cartiera: sopralluogo di Sospiri

PIANELLA – “Ben 400mila euro di intervento e 120 giorni di lavori per rendere di nuovo pienamente fruibile la strada provinciale 20 che collega Pianella e Loreto Aprutino-Cartiera, franata nella triste notte della tragedia di Rigopiano, e che per tre anni ha tagliato fuori l’area Vestina da una delle più importanti vie di collegamento, un asse che costituisce una arteria di fondamentale importanza per il tessuto imprenditoriale e socio-economico dell’intera zona. Ai cittadini, agli imprenditori, alle Associazioni del territorio chiediamo un ultimo supplemento di pazienza, stiamo mantenendo il nostro impegno”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri che stamane ha effettuato un sopralluogo sul cantiere con il Presidente della Provincia di Pescara Antonio Zaffiri, il consigliere provinciale Davide Berardinucci, e il sindaco di Pianella Sandro Marinelli.

“La frana lungo la provinciale 20, all’altezza della località Cartiera, è anche una storia di cattiva gestione da parte di chi amministrava la Provincia nel 2017 – ha ricordato il Presidente Sospiri -, rimasto inerme dinanzi a un problema che ha rischiato di mettere definitivamente in ginocchio l’economia di gran parte dell’area vestina. La prima denuncia forte del centrodestra risale esattamente a giugno 2017, cinque mesi dopo la tragica nevicata che ha determinato il dissesto di diverse zone del nostro territorio. Sicuramente i pesanti tagli operati sulle Province hanno determinato una carenza di risorse economiche per eseguire i lavori di messa in sicurezza e di ripristino, ma è anche vero che chi governa, chi amministra ha il dovere istituzionale e morale comunque di ingegnarsi per trovare i fondi che sono necessari per garantire la tutela dei propri cittadini.

La situazione della provinciale 20 è stata drammatica sin dal primo giorno, tanto che tre anni fa si era paventata anche la possibilità di interdire completamente anche la viabilità comunale viste le condizioni di pericolosità, che però avrebbe significato evacuare decine di famiglie e aziende agricole e allevamenti, con costi superiori rispetto a quelli necessari per riaprire l’arteria provinciale. È stato intollerabile l’isolamento nel quale i cittadini e i sindaci che li rappresentano sono stati lasciati dalle istituzioni preposte: tutti molto bravi a promettere miracoli sui social network, ma non altrettanto capaci di ipotizzare un minimo di soluzione per un problema di dimensioni socio-economiche gravissime come quello rappresentato dalla chiusura per tre anni di una delle arterie più importanti dell’intera regione Abruzzo.

L’attuale governance di Provincia e Regione ce l’hanno fatta: se vogliamo portare sviluppo nelle nostre splendide colline dobbiamo almeno garantire strade degne di un paese civile – ha ribadito il Presidente Sospiri -. Oggi abbiamo consegnato i lavori per 400mila euro, per il ripristino della linea della collina, il risanamento della frana, la sistemazione di una nuova barriera e il rifacimento del tappetino e del manto d’asfalto; tra 120 giorni riconsegneremo una strada utile, sicura, funzionale, ai cittadini”.