Aperte le audizioni per produzione sul Maestro Franco Battiato

TERAMO – “Il Conservatorio Statale di Musica ‘Braga’ di Teramo apre le Audizioni per una produzione originale sul Maestro Franco Battiato: entro giovedì prossimo, 13 aprile, tutti i candidati interessati dovranno presentare la propria iscrizione e la selezione si svolgerà venerdì 14 aprile, alle 11.30. Si tratta di un progetto ambizioso, ovvero allestire un omaggio al Maestro per i mesi di luglio e agosto, e attraverso il quale intendiamo valorizzare le eccellenze musicali del nostro territorio”. Lo ha ufficializzato il Direttore del Conservatorio ‘Braga’ di Teramo Tatjana Vratonjic, rendendo noto il bando.

“Già all’interno della Rassegna ‘Itinerari Sonori’ abbiamo avuto l’occasione di dedicare un intero appuntamento alla figura e all’arte di Franco Battiato, dimostrando l’estrema versatilità del Conservatorio ‘Braga’, capace di dare il giusto risalto al nostro universo classico come pure al jazz e al variegato mondo pop – ha spiegato il Direttore Vratonjic -. Ora abbiamo deciso di dare vita a una vera produzione musicale che sarà firmata dal Braga, evento dedicato alla musica del maestro Battiato aprendo le selezioni-audizioni per individuare la voce più idonea a interpretare quelle canzoni che hanno scritto la storia della musica italiana e non solo”.

La partecipazione alla selezione, coordinata dalla docente Maica Tassone, non prevede costi di iscrizione: i candidati dovranno presentare alla Commissione due brani vocali del periodo pop del compositore Franco Battiato.

Per prenotare la propria partecipazione alle Audizioni occorrerà inviare i propri dati anagrafici, fiscali e i contatti alla mail m.tassone@istitutobraga.it, o iscriversi attraverso il seguente link https://docs.google.com/forms/d/1GZT3I7cczdnlu1lyxJyN_qjkn6-vFzhfJ_7gpSXbAUE/edit.

Le selezioni si svolgeranno venerdì 14 aprile alle 11.30 nell’Auditorium del Conservatorio e la Commissione sarà composta dai docenti Angelo Privitera, Antonio Petris, Claudia D’Ulisse e Alba Riccioni