Anversa degli Abruzzi, gli eventi dal 13 al 16 agosto

Dal 13 al 16 agosto in programma letture di favole esopiche, cinema sotto le stelle e una esposizione artistica di Marisa Del Rosso

ANVERSA DEGLI ABRUZZI (AQ) – Sta entrando nel vivo il cartellone estivo di Anversa degli Abruzzi con eventi di carattere culturale, ricreativo e naturalistico nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19.

Giovedì 13 agosto si celebrerà la Festa in onore di San Michele Arcangelo, in località Castrovalva. A partire dalle ore 19 in Piazza Belparto saranno lette Le favole di Budrio con Eliano Zigiotto: animali parlanti nelle favole esopiche. Un raffinato poeta di lingua greca del II secolo dopo Cristoe un leggendario sapiente persiano per la prima volta integralmente tradotti in italiano

Venerdì 14 agosto in Piazza Belprato dalle ore 21,45 Cinema sotto le stelle con la proiezione de Il Primo Natale con Ficarra e Picone

Domenica 16 agosto in Via Cordoni dalle ore 17,30 esposizione artistica di Marisa Del Rosso. Ceramiche locali, biblioteca, corredi antichi, presepi.Per prenotazione visite pomeridiane Tel. 086449120