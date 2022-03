Antonio Zennaro in visita istituzionale al Tribunale di Teramo

L’Onorevole era accompagnato dal Sindaco di Giulianova, Jwan Costantini e dal coordinatore del partito per il Comune di Teramo, Arianna Fasulo

GIULIANOVA – L’Onorevole Antonio Zennaro ha visitato in via istituzionale, questa mattina, il Tribunale di Teramo. Il Deputato della Lega era accompagnato dal Sindaco Jwan Costantini e dal coordinatore del partito per il Comune di Teramo Arianna Fasulo. Zennaro è stato accolto dal Presidente del Tribunale, il dottor Carlo Calvaresi, e da una rappresentanza dell’ Ordine degli Avvocati.

Si è trattato di un incontro cordiale, di un momento prezioso di ascolto e condivisione, durante il quale sono stati rappresentati a Zennaro i problemi, strutturali e funzionali, che penalizzano l’attività forense. Lo stesso Sindaco Costantini, lo scorso 3 marzo, aveva pubblicamente manifestato la sua solidarietà nei confronti dell’ Ordine degli Avvocati, in agitazione per accendere i riflettori sulla ristrettezza degli spazi e la scarsità di personale.