Antonella Elia alle Naiadi per presentare la nuova edizione di Swing no the beach

MONTESILVANO – Domani, mercoledì 25 luglio alle 11.30 nel centro sportivo “Le Naiadi” conferenza stampa di presentazione della settima edizione dello “Swing on the beach”, la coinvolgente manifestazione che dal 13 al 18 agosto riempirà Le Naiadi di ritmi ‘Anni 30 e ’40 in partnership con la Sportlife.

Alla conferenza stampa oltre al padrone di casa, Vincenzo Serraiocco, la star del piccolo schermo Antonella Elia, regina di simpatia e bellezza e frontwoman della Bixi Big Band di Roma che parteciperà all’evento insieme a Carlo Capobianchi trombettista e band leader; il maestro Cristian Caprarese pianista e arrangiatore della Billy Bros Swing Orchestra oltre a essere l’insegnante, arrangiatore e ideatore del progetto degli Swing Kids – i ragazzi che hanno vinto il contest per le band emergenti della scorsa edizione.

Sarà presente anche l’assessore alla Cultura del Comune di Spoltore, Roberta Rullo e gli organizzatori del festival Spoltore Ensemble, con il quale l’evento è gemellato. Ovviamente ci sarà anche Roberta Bevilacqua organizzatrice del festival Swing on the beach e Alessia Di Donato membro dell’associazione organizzatrice e main sponsor del Festival con la sua azienda.