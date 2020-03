Annullato l’evento Percorsi d’Abruzzo del 30 marzo a Milano

Il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo ripianificherà, in data ancora da decidersi, l’evento per stampa e operatori in programma a Milano per il 30 Marzo

MILANO – Alla luce della situazione di emergenza da coronavirus e delle giuste misure attuate dal Governo Il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo cancella ovviamente l’appuntamento – in calendario per il 30 Marzo nella città di Milano – con la stampa e gli operatori “Percorsi d’Abruzzo. Un Viaggio dal Sapore Unico”. L’evento era organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti e Pescara.

Ci si auspica di poter presto ripianificare l’evento che ha come obiettivo il racconto di una terra unica attraverso le sue eccellenze enologiche e gastronomiche.

“E’ dovere di tutti noi fare un passo indietro e fermarci in attesa che l’emergenza sia superata“spiega Valentino di Campli, Presidente del Consorzio. “Il Consorzio vuole rassicurare le Aziende socie, che oggi più che mai necessitano di supporto, ed è fiducioso nel poter presto riprogrammare tutte le attività sul territorio nazionale e internazionale con l’obiettivo di fare sistema per diffondere la qualità dei vini abruzzesi e l’unicità del territorio in cui nascono. È il momento di stare coesi e di studiare strategie alternative da attuare non appena sarà possibile riscendere in campo”.

IL CONSORZIO TUTELA VINI D’ABRUZZO

Organismo di carattere associativo senza scopo di lucro, il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo è stato istituito nel 2003 con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF) per svolgere funzioni di tutela, valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle denominazioni da esso tutelate. Sovrintende all’adempimento della disciplina regolamentare delle denominazioni, alla formulazione di eventuali proposte di aggiornamento della stessa, e coordina il lavoro delle categorie produttive del settore ai fini della valorizzazione delle singole denominazioni.

Il Consorzio tutela i seguenti vini a Denominazione di Origine Controllata: Montepulciano d’Abruzzo Doc, Trebbiano d’Abruzzo Doc, Cerasuolo d’Abruzzo Doc, Abruzzo Doc, Villamagna Doc. Tutela inoltre anche i vini a Indicazione Geografica Tipica: Colline Pescaresi Igt, Colline Teatine Igt, Colline Frentane Igt, Colli del Sangro Igt, Del Vastese o Histonium Igt, Terre di Chieti Igt, Terre Aquilane o Terre de L’Aquila Igt.