Teramo, Coronavirus: aggiornamento dal COC e controlli della Municipale

65 le segnalazioni con 9 interventi di consegna alimenti e farmaci. 3 persone denunciate e 169 esercizi commerciali controllati

TERAMO – Gli ultimi aggiornamenti dal COC di Teramo di venerdì 13 marzo ore 19.30 indicano che sono arrivate complessivamente 65 segnalazioni di cui n. 9 interventi per consegna alimenti e farmaci. Ieri mattina presso il Parco della Scienza è stata fornita alle Associazioni di Volontariato che collaborano presso il COC di Teramo l’informazione e la formazione sul COVID 19 e sul corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. All’attività formativa è intervenuto anche in videotelefonata l ‘RSPP del Comune ing. Vigilante per le informazioni del caso. Ad ogni Associazione è stata consegnato un opuscolo specificatamente elaborato dall’ RSPP sui rischi da Covid19 e un secondo opuscolo sul corretto uso dei DPI.

Dal report dei controlli effettuati negli ultimi giorni (10-13 marzo 2020) dalla polizia municipale, coordinata dal comandante Franco Zaina, e relativi alle misure per il contenimento della diffusione del Coronavirus risultano 113 persone contollate e 3 denunce ex art. 650 C.P.. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 169 e nessuna denuncia.