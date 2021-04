Anno scolastico 2021/2022 in Abruzzo con oltre 2mila studenti in meno

REGIONE – L’anno scolastico 2021/2022 vedrà 2073 alunni in meno nelle scuole abruzzesi. Praticamente è come se a settembre restassero chiuse definitivamente 3 scuole. La notizia è stata diffusa dalla CISL Scuola AbuzzzoMolise che riferisce anche quanto segue.

La diminuzione degli alunni non è omogenea nella 4 province e risulta così distribuita:

CHIETI – 47,75%

TERAMO – 28,32%

PESCARA – 18,33%

L’AQUILA – 5,60%

“La diminuzione degli alunni è ancora piu’ preoccupante perché risulta maggiormente concentrata nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, quindi destinata ad avere effetti nei prossimi anni per i vari ordini e gradi di scuola. Il trend della diminuzione degli alunni prosegue inesorabilmente in senso negativo da diversi anni. Risultano sempre più urgenti e necessarie tutte quelle politiche per il lavoro, per la famiglia, per il welfare e per la scuola, finalizzate a favorire la costituzione dei nuclei familiari con figli nella nostra regione” si legge nella nota.