La scrittrice pescarese presenterà “Bir Zamanlar, nel Museo dell’Innocenza” nella sala consiliare di Palazzo Valignani il 17 giugno

TORREVECCHIA TEATINA – “Bir Zamanlar, nel Museo dell’Innocenza”, romanzo della scrittrice pescarese Anna Rita Severini, edito da “Il Canneto”, sarà presentato venerdì 17 giugno alle 18 e 30 a Torrevecchia Teatina nella sala consiliare del Palazzo Valignani, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e del MLA, e con l’organizzazione delle Associazioni Kalos e AbruzziAMOci.

Partecipano: Daniela Ricciardi, presidente Kalos, Barbara Verì, relatrice, Massimo Pamio, direttore MLA, Pino Lamonaca, assessore alla cultura, Anna Rita Severini.

L’autrice aveva partecipato qualche anno fa al premio “Lettera d’amore” proprio con una lettera dedicata al Museo dell’Innocenza di Istanbul, di cui ha curato per decenni il contatto, fin dall’inaugurazione. La frequentazione del luogo le ha ispirato un romanzo in cui, a partire dal diario, ripercorre la storia d’amore tra Kemal e Füsun, con tale trasporto e devozione, da aver meritato una frase di commento da parte del promotore del Museo, il premio Nobel per la letteratura Orhan Pamuk: “Anna Rita Severini ha inseguito lo sviluppo del Museo dell’Innocenza con la stessa passione con cui Kemal ha inseguito Füsun”.