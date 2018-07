ANIAD “sponsor etico” del Circolo Canottieri “La Pescara”

Sabato 21 luglio a Pescara l’Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici incontrerà i Canottieri per un pomeriggio di sport

PESCARA – La Sezione Abruzzo dell’ANIAD, sabato 21 luglio, a partire dalle ore 17.00 sarà presente in via Spalti del Re, 1 a Pescara per un evento sportivo organizzato in collaborazione con il Circolo Canottieri “La Pescara” 1924, con il patrocinio del Comune di Pescara.

L’ANIAD (Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici) è un’associazione onlus di volontariato che si propone la diffusione dell’attività fisica e sportiva tra le persone con diabete, come mezzo per migliorare la salute e la qualità della vita. La sezione abruzzese costituisce un punto di riferimento per gli atleti con diabete della nostra regione e li aiuta a sviluppare le capacità di autocontrollo e autogestione della patologia, promuovendo lo scambio di informazioni ed esperienze fra di essi.

L’ANIAD diventa “sponsor etico” dello storico e prestigioso circolo sportivo “La Pescara” 1924, un importante riconoscimento che viene concesso a quelle realtà sportive che in Italia si sono distinte nel campo del sociale oltre che in ambito sportivo. Sono state invitate a partecipare le autorità istituzionali del Comune di Pescara e saranno presenti la Dott.ssa Giuliana La Penna (dirigente medico del Servizio di Diabetologia dell’ospedale civile di Pescara), il Presidente Aniad Abruzzo Carmelo D’Arrigo e gli atleti dell’associazione che si tufferanno in una nuova esperienza sportiva, per dimostrare che la malattia in sé non pregiudica l’attività sportiva, anzi favorisce il buon controllo glicemico e diventa pilastro terapeutico importante. Seguirà un aperitivo.

Per info pagina facebook: onlus.aniadabruzzo