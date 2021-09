Angelo Valori and Medit Voices in concerto a L’Aquila: ecco quando

Il 17 settembre sulla Scalinata di San Bernardino il concerto presenterà una serie di hits internazionali rivisitati in una chiave Soul/Funk

L’AQUILA – Venerdì 17 settembre alle ore 21 presso la Scalinata di San Bernardino a L’Aquila si terrà il concerto di Angelo Valori & Medit Voices. A incorniciare l’evento che caratterizzerà l’ultimo scorcio dell’estate aquilana, sarà un suggestivo gioco di luci in uno scenario unico nel suo genere. Il concerto presenta una rielaborazione originale di grandi successi internazionali del repertorio Pop rivisitati in una travolgente rielaborazione Soul/Funk. Sulla scale di San Bernardino risuoneranno le note di pezzi come Dancing in the street, Stand by me, Moon River, I say a little prayer, September, con una carrellata sul repertorio di Lucio Battisti con Nessun Dolore, Una donna per amico, Si viaggiare, per poi offrire una versione straordinaria di Halleluja e chiudere con Happy e Could be magic.

“Siamo onorati di poter portare il nostro repertorio di Voci soliste, Ensemble Vocale e la nostra Sezione ritmica in un luogo sacro e prezioso – ha detto il Maestro Angelo Valori che dirigerà l’evento -. Onorati di essere stati scelti dall’amministrazione comunale quale evento omaggio per la città che rappresenta tutto l’Abruzzo e il cuore stesso della nostra regione”.

Medit Voices

Medit Voices è un originalissimo gruppo vocale con sezione ritmica. Nato come progetto di produzione e ricerca del Conservatorio di Pescara, ha sviluppato in seguito un repertorio unico ed originale, essenzialmente Soul/Funk, che trasporta l’ascoltatore in un coinvolgente viaggio nel repertorio della grande musica internazionale. Nonostante la recente formazione il gruppo si è già esibito in oltre ottanta concerti, raccogliendo sempre un entusiastico consenso in importati Teatri e Festival italiani. Nel 2018 si è esibito nel Tour “Christmas Songs” insieme all’Orchestra Sinfonica Abruzzese. Nel 2016, in seguito allo straordinario concerto tenuto al Conservatorio di Pescara alla presenza di Mogol, il gruppo è stato invitato a prendere parte alla trasmissione di RAI 1 “Viva Mogol”, iniziando con lo storico autore una collaborazione continuata negli anni. Una notevole partecipazione di pubblico ha decretato il grande successo del concerto tenuto da Medit Voices nel settembre 2019 nell’ambito della “Festa della Rivoluzione” e di nuovo nel 2021 nella versione.

Angelo Valori

Angelo Valori è un compositore e insegnante riconosciuto a livello internazionale; la sua musica è stata eseguita nelle principali città europee e americane. Ha composto le musiche per lo spettacolo di danza “Cleopatra” rappresentato nell’ambito della stagione 2008 del Teatro dell’Opera di Roma. Le sue composizioni sono registrate su diversi CD, tra i quali Notturno Mediterraneo (Egea Records, con Gil Goldstein e Gabriele Mirabassi), Dove volano gli angeli (Wide Sound, con Bob Mintzer e Fabrizio Bosso), e Il Caffè Dalle Americhe (Wide Sound, con Javier Girotto). Ha diretto musiche di Rota, Piazzolla, Part in un CD dell’Adriatico Ensemble ed eseguito con John Patitucci, in prima mondiale, le sue “Variazioni” per Basso Elettrico ed Orchestra d’archi. Dal 1993 al 2013 direttore artistico dell’ECAMLAB per la quale ha prodotto più di 30 CD nell’ambito dei nuovi linguaggi musicali; è stato Direttore Artistico di Spoltore Ensemble dal 2001 al 2013 e Direttore dei Teatri Massimo e Circus dal 2003 al 2012. È stato membro del Learning Outcomes Working group dell’AEC (Associazione Europea dei Conservatori). Attualmente è Direttore artistico dei festival Spoltore Ensemble e Pescara Jazz. È diplomato in Composizione e Direzione d’orchestra presso i Conservatori di Pescara e L’Aquila, dopo aver seguito i corsi di Mario Gusella e Donato Renzetti. Ha conseguito un Master in Orchestrazione e Arrangiamento presso Berklee Music di Boston. Titolare di cattedra presso il Conservatorio Statale di musica di Pescara, dove ha fondato il primo Corso italiano di Diploma Accademico in Composizione Pop/Rock, prima sperimentale poi riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Nel 2013 ha fondato il Contemporary Vocal Ensemble del Conservatorio, poi divenuto Medit Voices, con il quale ha tenuto più di ottanta concerti in teatri e festival italiani. Tiene regolarmente Masterclass, Clinic e Concerti presso prestigiosi Conservatori, College e Università Europee e Americane: Berklee College di Boston (2010. 2012, 2014, 2017, 2018), Columbia College di Chicago, dove è stato invitato anche come “Guest Artist in Residence” (2011, 2013, 2014), Metropolia University Helsinki, HKU Utrecht, KunstUniversitat di Graz, PopAkademie di Mannheim, Royal College di Stoccolma, Leeds College of Music, Conservatorium van Amsterdam.