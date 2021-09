Pescara, rapina e altri reati: ai domiciliari un 45enne

PESCARA – La Squadra Mobile, ha eseguito un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confronti di condannato in stato di libertà e contestuale ordine di esecuzione, emesso in data 26.01.2021 dal Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila nei confronti di T.A. 45 anni di Pescara che deve espiare la pena di anni 1, mesi 5 e giorni 23 di reclusione, in regime di detenzione domiciliare, in quanto riconosciuto colpevole e condannato per reati di rapina, evasione, furto, detenzione illecita di sostanze stupefacenti, resistenza a P.U. , porto abusivo di armi ed altro.

