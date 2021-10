Angelo Valori & Medit Voices in concerto a Pescara il 16 e 17 ottobre

PESCARA – Sabato 16 e domenica 17 ottobre, alle ore 19, doppio appuntamento con Angelo Valori & Medit Voices per la rassegna Jazz & Wine all’Auditorium Leonardo Petruzzi di via delle Caserme a Pescara, rassegna promossa da sei festival jazz italiani uniti per promuovere la produzione eno-gastronomica di qualità e la bellezza paesaggistica dei territori.

Italia Jazz & Wine nasce per valorizzare il jazz, i nuovi talenti e l’innovazione del linguaggio musicale, introducendo un elemento di forte novità nel rapporto con il territorio ed in particolare la produzione vitivinicola che costituisce una eccellenza italiana. Muovendosi in una esperienza in rete, maturata nel contesto delle iniziative delle Associazione nazionale di I-Jazz, è forte il coinvolgimento di altri importanti soggetti attivi in tutta Italia: Musicamdo (Macerata) attiva a Camerino ed in rapporto con la sua Università,̀ organizza il Premio nazionale Massimo Urbani; Trentino Jazz, promotore di un forte circuito di festival; Jazz e Conversation (Pozzuoli) impegnata da anni a manifestare la cultura nei Campi Flegrei, Associazione Lampedeè (Brescia), diretta da Gabriele Mitelli e promotrice del Ground Music Festival, l’Associazione New Sounds and Beyond, attiva nella promozione della innovazione del linguaggio musicale in collaborazione con Pescara Jazz. Il fulcro del progetto sono una stretta collaborazione con realtà produttive del territorio (cantine ed aziende vitivinicole) e la promozione e la valorizzazione della musica jazz in un contesto inusuale, come può essere quello enologico, per permettere così a un pubblico in continua crescita e specializzato come quello vitivinicolo, di avvicinarsi ed appassionarsi alla musica jazz. Il progetto Italia Jazz & Wine unisce sette regioni (il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, il Piemonte, la Lombardia, le Marche, l’Abruzzo e la Campania), ciascuna delle quali è contraddistinta da zone di produzione vinicola di eccellenza e già sede di eventi che esaltino il connubio tra la musica jazz e il vino. Il progetto intende svilupparsi e strutturarsi per diventare un punto di riferimento per la promozione della musica jazz in questa singolare sinergia con la promozione del turismo di qualità. L’obiettivo futuro è includere nuovi partner, ampliando il raggio a nuove regioni, confermando e consolidando la sostenibilità del programma e della proposta musicale.

MEDIT VOICES è un originalissimo gruppo vocale con sezione ritmica. Nato come progetto di produzione e ricerca del Conservatorio di Pescara, ha sviluppato in seguito un repertorio unico ed originale, essenzialmente Soul/Funk, che trasporta l’ascoltatore in un coinvolgente viaggio nel repertorio della grande musica internazionale. Nonostante la recente formazione il gruppo si è già esibito in oltre ottanta concerti, raccogliendo sempre un entusiastico consenso in importati Teatri e Festival italiani. Nel 2018 si è esibito nel Tour “Christmas Songs” insieme all’Orchestra Sinfonica Abruzzese. Nel 2016, in seguito allo straordinario concerto tenuto al Conservatorio di Pescara alla presenza di Mogol, il gruppo è stato invitato a prendere parte alla trasmissione di RAI 1 “Viva Mogol”, iniziando con lo storico autore una collaborazione continuata negli anni. Una notevole partecipazione di pubblico ha decretato il grande successo del concerto tenuto da Medit Voices nel settembre 2019 nell’ambito della “Festa della Rivoluzione” e di nuovo nel 2021 nella versione. Il Medit Voices è composto da Giulia Giansante soprano; Nicole Massanisso soprano; Martina Villanese soprano; Lidia Conte contralto; Ilaria D’Andragora contralto; Benedetta Scrivani contralto; Andrea Belisari tenore; Diego Chiacchierini tenore; Denis D’Aviero tenore; Fabrizio Carota basso; Fabio Di Berardino basso; Simone Flammini basso; Matteo Troiano chitarra elettrica; Christian Mascetta chitarra elettrica; Francesco D’Alessandro basso elettrico; Roberto Pace basso elettrico; Francesco D’Alessandro batteria; Giacomo Parone Batteria; Matteo Piastrelloni Pianoforte e Tastiere; Angelo Valori pianoforte e direzione.

La degustazione dei vini durante lo spettacolo sarà a cura della Cantina Rosarubra – Tenuta In Pietranico, (@tenutarosarubra) per acquisto biglietti (€4+1 prevendita, comprensivo di degustazione)