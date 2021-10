“Coronalibrus”, la presentazione del libro di Domenico Meloni a Teramo

Questa sera ore 21.30 alla Sala di Santa Maria Bitetto la presentazione di un libro di vignette satiriche sul Coronavirus

TERAMO – Venerdì 15 ottobre alle ore 21,30, presso la Sala di Santa Maria Bitetto a Teramo si terrà un incontro, organizzato in collaborazione con il Comune di Teramo, per la presentazione del libro di Domenico Meloni, in arte Domes, dal titolo “Coronalibrus”.

Il libro raccoglie una selezione delle 400 vignette realizzate tra marzo 2020 ed aprile 2021, in piena pandemia. Il disegnatore satirico, che per 25 anni ha collaborato con diverse testate giornalistiche e case editrici, ha realizzato questo progetto editoriale, “per liberare la musica dell’anima per eccellenza che è la risata e per attenuare così nell’ascoltator/lettore il disagio e la solitudine in cui è stato trascinato dal coronavirus”. L’autore si cimenta in una prova d’artista estrosa e irriverente, intrecciando riflessioni sulle conseguenze del Covid nella vita di relazione, alternate a citazioni poetiche.

La serata sarà arricchita dall’accompagnamento di chitarra blues del Jo Cesaroni, e sarà preceduta dai saluti del Sindaco Gianguido D’Alberto e dell’assessore alle Politiche Sociali Ilaria De Sanctis che sottolinea: “Siamo molto contenti di ospitare quest’evento all’insegna della ripartenza e cercare di superare insieme i momenti di tristezza e drammatici del distanziamento, vedendolo sotto un punto di vista satirico e ironico. Ringraziamo il Dott. Meloni di aver accettato il nostro invito a portare anche a Teramo il suo progetto artistico che ha risvolti forti sul piano sociale”.