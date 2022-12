Ampliamento scuola via Basilea a Villa Raspa: approvato progetto

SPOLTORE – La giunta di Spoltore ha approvato il progetto definitivo per l’ampliamento della scuola dell’infanzia di via Basilea a Villa Raspa: un lungo corridoio vetrato collegherà la parte già esistente a quella nuova, che ospiterà 3 sezioni aggiuntive aumentando il numero di classi complessivo a nove. L’intervento (il costo è di circa 1 milioni di euro) è già finanziato (fondi Pnrr intercettati dalla passata amministrazione Di Lorito) e nel 2023 andrà a gara.

“L’esigenza era di trasferire le 3 sezioni di scuola materna presenti nella scuola di via Bari, sempre a Villa Raspa, che però è una primaria” spiega il sindaco Chiara Trulli. “Avremo così più spazio per gli alunni delle elementari, di cui adesso siamo carenti. Potremo poi superare la promiscuità tra materna e primaria, che porta bambini con età troppo diverse a condividere gli spazi”.

Ogni gruppo del complesso scolastico è dimensionato per ospitare 30 alunni. Realizzata 15 anni fa, la scuola di via Basilea era pensata per dividere gli spazi in tre distinti ordini di attività scolastica, e separare così le attività rumorose da quelle più silenziose: uno per le attività ordinate come le lezioni frontali in aula, opportunamente studiato per consentire una serie di possibili variazioni dell’arredo; uno spazio per le attività libere, con una forma non dipendente dal metodo pedagogico ma dalle attività di movimento; uno spazio per le attività pratiche, integrato con lo spazio totale di ciascuna sezione, con inclusi spogliatoio e bagni.

“Abbiamo predisposto un pacchetto complessivo di interventi sull’edilizia scolastica” puntualizza l’assessore ai lavori pubblici Stefano Sebastiani “che tiene conto delle proiezioni future sulla popolazione e va ad attuare i finanziamenti intercettati nel corso della passata amministrazione”. Adesso, oltre alla realizzazione delle nuove aule, si punta ad attrezzare le aree esterne esistenti a disposizione degli alunni: “serviranno per lo svolgimento di attività didattiche, sportive e di gruppo all’aria aperta” spiega l’assessore all’istruzione Francesca Sborgia. “L’aumento di questi spazi andrà a compensare quelli in meno occupati dall’ampliamento dell’edificio”.

Il progetto approvato individua nell’area libera situata sul lato ovest lo spazio dove realizzare l’ampliamento delle nuove sezioni, ad un piano. L’area da destinare all’incremento delle aree esterne per le attività è invece quella pianeggiante sul lato Est, originariamente destinata a parcheggio, ma mai utilizzata perché c’è ampia disponibilità di parcheggi su Via Basilea. L’intervento sarà così utile anche ad eliminare l’aspetto abbandonato di questa porzione all’incrocio con via Parigi: prato, nuove alberature, siepi e attrezzature caratterizzeranno il verde circostante, dove attualmente non ci sono particolari possibilità di utilizzo mentre nel nuovo progetto sono state pensate già suddivise per attività: orto, zona relax, playground, area per la didattica, atelier all’aperto e percorsi di apprendimento. Massima attenzione anche all’impatto ambientale, al risparmio energetico e alla dispersione termica, come previsto nell’ambito del Pnrr.