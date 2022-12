Edoardo Defendi è un nuovo attaccante del Notaresco Calcio 2022/23

NOTARESCO – Il Presidente del Notaresco Calcio Luigi Di Battista comunica l’ingaggio dell’attaccante classe 1991 Edoardo Defendi, che ha disputato la prima parte di questa stagione nelle fila del Termoli. Defendi, attaccante di grande esperienza, è al suo quarto campionato di serie D dopo quelli con la Recanatese, con l’Arzachena e col Lumezzane, mentre 8 sono per lui le stagioni in serie C con le maglie di Feralpisalò, San Marino, Como, Arezzo, Melfi, Santarcangelo, Cuneo e Pro Patria.

Molto soddisfatto il Presidente Luigi Di Battista, di questo è dei precedenti ingaggi del mercato invernale: “Quest’ultimo arrivo di Defendi è molto importante, anche lui come gli altri giunti in precedenza è un giocatore di grande esperienza e qualità. I miglioramenti nella squadra già si sono visti, la rosa è competitiva e sono sicuro che risaliremo presto la china”.

Queste invece le prime parole in rossoblù di Edoardo Defendi: “Sono contento di esser giunto a Notaresco, ho scelto di venire qui perché conoscevo il DS e quindi sapevo che sarei arrivato in una società seria e che fa le cose per bene. Cercherò di fare del mio meglio per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi”.