“Natale di più”, la Banda Piazzolla presenta la nuova canzone [VIDEO]

É disponibile online il nuovo videoclip di Natale di Banda Piazzolla. La canzone si intitola “Natale di più” ed è dedicata a tutti quelli, che per qualsiasi motivo, non potranno passare le feste con le persone care. Di seguito l’intervista a Banda Piazzolla.

Come nasce il singolo “natale di piu”?

La canzone di Natale è ormai una consuetudine per Banda Piazzolla ma quest’anno, dopo aver perso mia moglie Simonetta ad ottobre, l’unico modo per tenere viva questa tradizione era scrivere testo e musica dedicando tutto a lei, proprio perchè, come è facile capire, non ero in grado di pensare ad altro. L’ispirazione del brano mi è venuta chiedendomi come fosse possibile superare la tristezza della festa più bella dell’anno senza la persona più cara. La risposta è in questa canzone: sentendo più forte la sua presenza nel cuore e nel ricordo, sarà “Natale di più” rispetto al passato.

Oltre ai componenti di Banda Piazzolla, c’è stata la collaborazione molto speciale ai cori di un gruppo vocale della parrocchia di San Salvo Marina a cui Simonetta era molto legata e che lei, da cantante e direttrice di coro, aveva plasmato fin dalla edificazione della Chiesa. Nell’introduzione del video, infatti, la tastierina che tiro fuori dal cassetto è proprio quella che lei utilizzava quando dirigeva.

Dietro a un messaggio positivo c’è una nostalgia per il tempo passato? C’è un filo conduttore che ispira i vostri testi?

Più che i testi il filo conduttore che collega un po’ tutta la nostra musica è l’ironia, il sentimento, la leggerezza profonda, lo sguardo costante e disincantato ai cambiamenti dei costumi e ai fatti della vita quotidiana, nonchè la riscoperta delle tradizioni popolari.

Quali sono i progetti futuri di Banda Piazzola?

Per il futuro di Banda Piazzolla ci sono altre canzoni e altri video e poi da maggio a settembre 2023 la stagione di spettacoli nelle piazze di Abruzzo e Molise