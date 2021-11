“Ampliamento ed estensione servizi per l’infanzia”: pubblicata graduatoria

SPOLTORE – Il Comune di Spoltore ha pubblicato la graduatoria relativa all’avviso per “Ampliamento ed estensione servizi per l’infanzia”: si tratta di un contributo agli utenti nel novero dell’attività di capofila dell’Ente d’ambito sociale n. 16, che comprende anche i cittadini di Brittoli, Cappelle sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città Sant’Angelo, Civitaquana, Elice, Moscufo, Nocciano, Pianella, Rosciano. L’agevolazione può essere utilizzata per i costi della retta dei nidi pubblici e privati accreditati o in via di accreditamento.

“Il Comune di Spoltore” sottolinea l’assessore Roberta Rullo “in qualità di Ente guida per il sociale ha presentato domanda di adesione agli interventi approvati dalla Regione Abruzzo: ha ottenuto così i fondi riferiti all’intervento 2019 a favore dell’infanzia”. Il contributo a rimborso delle spese sostenute per iscrizione al nido sarà erogato in favore di 20 famiglie. E’ possibile consultare la graduatoria sulle pagine istituzionali dei Comuni coinvolti.