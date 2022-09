Amichevole, Unibasket Lanciano – Braderm Roseto 20.20 68-66

LANCIANO – Ieri sera è andata in scena la seconda amichevole precampionato per la Braderm Roseto 20.20, che si è ben comportata contro l’Unibasket Lanciano, anch’essa tra le squadre partecipanti alla prossima C Gold. Nel complesso, la gara è finita 68-66.

È in realtà servito un quarto alla formazione ospite per ingranare, dal momento che nei primi 10’ l’atteggiamento non era quello richiesto da coach Francani, troppo contratto e nervoso. Dalla seconda frazione, però, è cambiata la musica: i ragazzi si sono sciolti mentalmente e hanno alzato l’intensità in difesa e in attacco, vincendo i due tempi centrali.

Prova comunque soddisfacente per la Braderm, che per la prima volta era al completo, con il recupero di Palmucci e l’inserimento di Bricis e Taisner. I due stranieri avevano pochissimi allenamenti sulle spalle e una coesione per forza di cose limitata con il resto del gruppo, ma soprattutto il primo ha avuto modo di dimostrare la sua vena realizzativa, andando in doppia cifra insieme a Maiga e al top scorer Adonide. Adesso, una lunga settimana di lavoro aspetta il 20.20, che sfiderà in amichevole Atri martedì e nuovamente Lanciano venerdì, entrambe sul parquet di casa.

Parziali: 25-14, 15-20, 10-14, 18-18

Roseto: Jovanovic 8, Bricis 12, Taisner 3, Adonide 15, Di Giandomenico 7, Palmucci, Maiga 13, Cantarini 1, Haidara Dra 4, Caprara 3, Trettaccone, Del Nibletto. All: Ernesto Francani