Presentato il gruppo di Protezione Civile Modavi di Bolognano

BOLOGNANO – “É stato presentato ieri mattina, sabato 10 settembre, il gruppo di Protezione Civile Modavi di Bolognano, costituito da 16 volontari tra cui sei donne, alla presenza dell’amministrazione comunale, del vice capo del dipartimento regionale della Protezione Civile, Nicola Maiale, del presidente e vice presidente Abruzzo Modavi, Mirco Planamente e Livio D’ Orazio, e del consigliere regionale, Guerino Testa. Per l’occasione è stata anche inaugurata la sede operativa, accolta nel palazzo municipale a titolo gratuito, e benedetta dal parroco don Giorgio”.

Ne dà annuncio il sindaco, Guido Di Bartolomeo, che esprime “vera soddisfazione per un altro importante obiettivo raggiunto sul fronte della sicurezza. I territori devono essere la prima roccaforte e ricordo come sin dall’inizio della consiliatura il tema della sicurezza sia stato al centro della nostra programmazione. La nascita di una sezione locale Modavi, capitanata da Alessandro Di Rico e dal suo vice, Rocco Calandra, rappresenta un grande valore aggiunto per la tutela dei cittadini e del territorio, soprattutto per un’area geografica come la nostra che deve sempre farsi trovarsi pronta nel fronteggiare le emergenze”. La nota del Sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo.