Ambiente, Tarquini (Cambiamo) su presenza di cinghiali nei centri abitati

“Un problema non più sostenibile tanto per le attività rurali, sia professionistiche che amatoriali, quanto per la sicurezza dei cittadini”

L’AQUILA – “Continuano a giungere segnalazioni e testimonianze video della presenza di cinghiali, stavolta nella località Pontignone, zona Bazzano/Paganica. Si tratta di un problema non più sostenibile tanto per le attività rurali, sia professionistiche che amatoriali, quanto per la sicurezza dei cittadini”. E’ quanto dichiara Luca Tarquini, responsabile del dipartimento agricoltura e ambiente di “Cambiamo” all’Aquila. “Il passaggio di questi branchi – spiega Tarquini – è causa di danni ingenti per le aziende agricole, ma anche di devastazioni per i tanti orti che la popolazione locale coltiva. Da non sottovalutare inoltre che gli ultimi avvistamenti si sono verificati nelle vicinanze di un parco giochi e di un’area picnic, circostanza che rappresenta una fonte di rischio per le persone. E’ indispensabile che le autorità competenti pongano la giusta attenzione su questa piaga, che rappresenta una minaccia per l’economia e per la popolazione tutta. In un momento nel quale si parla tanto di ecologia e ambientalismo – conclude – è importante che a questi termini si dia la giusta accezione, vale a dire di tutela e salvaguardia del territorio, di chi lo abita e delle attività che consentono di tenerlo ordinato e pulito”.