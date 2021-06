Proiezione del docufilm “Bella Giulia” a Giulianova: ecco quando

Il docu-film dedicato a tutti gli amanti della “Perla D’Abruzzo” sarà proiettato in Salita Montegrappa domenica 20 giugno

GIULIANOVA – Domenica 20 Giugno 2021 alle ore 21.30 in Salita Montegrappa a Giulianova verrà proiettato il docufilm “Bella Giulia”.

“Bella Giulia” è un docu-film dedicato a tutti gli amanti della “Perla D’Abruzzo”, scorrevole, con immagini, musiche e commenti che entrano nel cuore. Abbiamo trasformato la rabbia della passata pandemia in azione e passione, unitamente alla voglia matta di rivederci in piazza. Questo film corre anche un rischio, quello di promuovere (ipoteticamente) in tutto il globo la bellezza dell’antica città. Verrà posizionato un telone all’aperto con relativo impianto audio video, sistemeremo sedie, effettueremo prenotazioni gratuite per i posti a sedere seguendo le normative vigenti. Un appuntamento più unico che raro: attori, conduttrici, organizzatori fotografi, videomaker e semplici passanti, hanno contribuito significativamente alla realizzazione del film mettendo a nudo la propria sensibilità artistica. La cornice per la proiezione sarà tra le più suggestive della città, lo spot che segue racchiude l’essenza di ciò che accadrà. Perché parlo in plurale? Chi siamo noi? Lo scoprirete solo vivendo. La nota a margine del promo a cura del regista Danilo Feroci (Poli Opposti)

Ingresso libero, posti a sedere limitati.

Prenotazione al 3385256410 (solo whatsapp).