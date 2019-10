Amatori Pescara, cambio palazzetto per le gare interne

PESCARA – L’Amatori Pescara comunica che disputerà le partite interne del prossimo campionato di serie C Silver 2019/2020 nel Palapepe di via Elettra, palazzetto attiguo al PalaElettra che per anni è stata la sua casa. La Società, in piena e totale intesa con lo staff tecnico, ha ritenuto più opportuna questa scelta vista la coincidenza del campionato disputato con la Pescara Basket, società che attualmente ha la gestione del PalaElettra, e la “difficile convivenza” riscontrata in questo primo mese di preparazione.

Con rammarico ha dovuto infatti rilevare una eccessiva rigidità nella concessione degli orari per gli allenamenti e, soprattutto, nelle modalità di accesso e di fruizione dell’impianto, ed ha ritenuto quindi più funzionale utilizzare l’impianto attiguo.

Lo storico e glorioso “PalaPepe” sarà quindi la casa dell’Amatori per il campionato di C Silver con l’augurio che diventi presto il suo “fortino inespugnabile”. L’esordio nella sua nuova casa e in campionato per l’Amatori ci sarà domenica 13 ottobre alle ore 18 contro la Airino Basket Termoli.

ACQUISTATO BAYE MEDOUNE NIANG

La società Amatori Pescara nella giornata di mercoledì ha annunciato l’arrivo in biancorosso di Baye Medoune Niang, ala classe 1999 che completa il roster affidato a coach Marco Verderosa. Fisico eccellente (202 cm di altezza e muscoli possenti), Charlie – come lo chiamano gli amici – fa dell’esplosività la sua arma migliore e darà un notevole contributo all’Amatori nella riconrsa dei suoi obiettivi. Fino a qualche giorno fa si allenava con la Dinamo Sassari, in A1, ed ora ha sposato il progetto pescarese per compiere un ulteriore passo avanti nel suo processo di crescita. L’innesto di Niang conferma la volontà della società di puntare sul talento e sui giovani, pensando non solo al presente ma anche al futuro: la rosa, infatti, è composta integralmente da giocatori di ottime prospettive.

Nato in Senegal, Niang è arrivato in Italia all’età di 15 anni ed ha indossato le maglie di Valdiceppo, Latina, Honey Sport City Roma (con i capitolini ha disputato sia il campionato Under 18 sia il torneo di DNG) e Virtus Arechi Salerno, maturando già esperienze importanti che torneranno certamente utili nella sua nuova avventura pescarese.

“Charlie è un ragazzo dotato di grande fisicità e sono sicuro che ci darà una grossa mano sotto canestro”, lo presenta coach Matteo Di Iorio, assistente di Marco Verderosa, “con i rimbalzi e in difesa. Ha braccia lungissime, è tosto e non ha paura dei contatti. Siamo sicuri che lotterà alla grande dentro l’area, come i suoi compagni”.

Queste invece le prime parole di Charlie Niang da giocatore dell’Amatori: “Ho scelto l’Amatori perchè conoscevo di nome coach Verderosa e sapevo di trovare un tecnico molto preparato che mi può dare tanto. Lavorerò duro per dare una mano alla squadra a centrare i nostri obiettivi, l’impatto con i nuovi compagni è stato super positivo e già mi trovo benissimo qui, anche con lo staff”.