Albertino, Prezioso, Fargetta e Molella: le stelle della disco [FOTO]

Le quattro icone della musica anni 90 e non solo protagonisti nella notte dell’Outelt Village a Città Sant’Angelo

PESCARA – Una serata carica di emozioni quella che hanno fatto vivere domenica scorsa (21 luglio) quattro leggende della consolle. Il Deejay Time fa tappa all’outlet Village di Città Sant’Angelo in provincia di Pescara e lo fa con i dj Prezioso, Fargetta e Molella capitanati da Albertino. Un mix di sound anni 90 e 2000 con grandi successi remixati e grandi effetti dalle luci ai due maxi led agli effetti di fiamme e i cannoni spara coriandoli e filanti. Al resto ci hanno pensato i djs che dalle 22 circa hanno fatto scatenare migliaia di fans accorsi per l’evento. Nelle foto di Giada Di Blasio proviamo a rivivere quei momenti ricostruendo la scaletta dei djset.

Dopo l’apertura poco dopo le 21 di Milla De La Soul quindi l’ingresso trionfale dei quattro big alle 22.15 dopo un countdown e sigla molto suggestiva. Si crea subito un dialogo tra Albertino che si lascia andare a qualche termine abruzzese e da l’inizio alle danze. Quattro mini sessioni da 25 minuti circa hanno visto succedersi sul palco nell’ordine Prezioso, Fargetta e Molella con gran finale tutti assieme per concedersi al pubblico e scattare foto.

Oltre ai remix di successi che ancora oggi fanno battere il cuore non poteva mancare quelli che hanno reso celebre la dance di quel periodo. Come dunque non ricordare su tutti brani come “I like to move it”, “One more time”, “The rhythm of the night”, “Rhythm is a dancer”, “Emergency”, “Tell me why”, “What is love”, “Baby baby”, “Think about the way”, “Summer is magic”, “Alla consolle”, “Bailando”, “Skatman” e “Dragostea din tei”.

Presi d’assalto a fine concerto, intorno alle 00.15, dai fans che sono riusciti a salutare i beniamini e fare dei selfie il tutto in un clima di festa e grande ordine.

Ben riuscito dunque il primo grande evento del Lifefestival3 organizzato dall’Outlet Village di Citta’ Sant’Angelo con grande presenza di stewart e forze dell’ordine a garantire grande ordine a partire dal parcheggio auto e per il deflusso. Altri due appuntamenti da non perdere nel cartellone estivo ovvero quello di sabato 27 luglio con Giusy Ferreri e del 6 agosto con Alvaro Soler. Entrambi gratuiti cosi’ come quello del Deejay Time.