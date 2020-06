Alta velocità Roma – Pescara, la soddisfazione di imprese e sindacati

“Zes: la migliore connettività fisica permette di diversificare la provenienza delle importazioni e la destinazione delle esportazioni”

PESCARA– Le associazioni imprenditoriali e dei sindacati abruzzesi eprimono commenti positivi sull’annuncio dato ieri, mercoledì 3 giugno, dal presidente del Consiglio, relativo all’ipotesi di rinnovamento della rete dei trasporti che interesserà anche l’Abruzzo.

“Le parole di Conte – dicono CGIL, CISL e UIL – sono di fatto il riconoscimento delle istanze di crescita territoriale che portiamo avanti da tempo, soprattutto perché l’alta capacità ferroviaria in termini di passeggeri e merci è un fattore indispensabile dell’infrastrutturazione del corridoio Tirreno-Adriatico nell’ambito delle reti Ten-t, da tempo individuato come strategico per lo sviluppo dell’Abruzzo, e su cui sono attese a breve le decisioni finali a livello europeo. Uno sviluppo che, lo ribadiamo, deve necessariamente mettere insieme snodi viari, logistici e portuali sul nostro territorio in grado di connettere velocemente est e ovest dell’Europa con la zona economica speciale (ZES), ulteriore volano di un sistema economico locale che sappia attrarre investimenti, da tempo al palo per questioni burocratiche ormai non più giustificabili”.

“Per questo – concludono – continueremo a tenere alta la guardia affinché gli annunci si possano concretizzare in tempi ragionevoli, continuando a sollecitare tutti i livelli istituzionali, come abbiamo fatto nei giorni scorsi scrivendo al ministro del Sud Giuseppe Provenzano”.

“Non eravamo visionari e ora tutti insieme per un unico obiettivo: portare a Bruxelles la trasversalità Barcellona – Ploce passando per Ortona. Finalmente è stata detta una parola chiara, autorevole e lungimirante sul futuro dell’Abruzzo, collocando inequivocabilmente le infrastrutture della nostra Regione al centro della politica nazionale”. Commenta così la conferenza stampa di ieri del premier Conte Silvano Pagliuca, Presidente di Confindustria Chieti Pescara, da anni in prima linea nel sostenere il rilancio delle infrastrutture come volano di crescita e la centralità dell’Abruzzo nelle reti transnazionali Ten-T”.

CGIL, CISL e UIL con Confindustria Chieti Pescara, CNA Chieti, CNA Pescara, Confesercenti Cheti, Confesercenti Pescara plaudono quindi la determinazione del Governo che si pone come un fondamentale tassello di riconoscimento dell’importanza strategica dell’asse trasversale Est-Ovest, Civitavecchia-Pescara-Ortona come unico corridoio possibile del Paese.

Attivare il corridoio significherà per l’Abruzzo diventare la piattaforma logistica del centro Italia: il nostro aeroporto e le altre nostre infrastrutture diverranno interconnesse strettamente alla rete logistica a servizio dell’area di Roma e del Centro Italia. Ortona sarà il porto di Roma sull’Adriatico.

Il rilancio dell’economia abruzzese passa attraverso le potenzialità derivanti dall’alta velocità ma soprattutto di alta capacità riferita alla movimentazione di merci. Solo così la ZES sarà veramente attrattiva. Le organizzazioni firmatarie si dichiarano orgogliose del lavoro di squadra che in questi anni ha coinvolto le associazioni datoriali, sindacali, la Camera di Commercio di Chieti Pescara e le istituzioni nazionali e regionali che premia l’Abruzzo, per potenziare imprese e occupazione.