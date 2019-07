Abruzzo, allerta meteo per i giorni 13 e 14 luglio 2019

Prevista criticità moderata/ allerta arancione

ABRUZZO – Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che per le giornate di DOMANI, SABATO 13 LUGLIO 2019, e DOMENICA 14 Luglio 2019, prevista CRITICITÀ MODERATA/ALLERTA ARANCIONE per RISCHIO IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI su ABRU-A (BACINI TORDINO-VOMANO), ABRU-C (BACINO DEL PESCARA), ABRU-D1 (BACINO ALTO DEL SANGRO) e ABRU-D2 (BACINO BASSO DEL SANGRO); previsto invece CRITICITÀ ORDINARIA/ALLERTA GIALLA per RISCHIO IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI su ABRU-B (BACINO DELL’ATERNO) e ABRU-E (MARSICA).

I Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità devono prestare particolare attenzione e mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi.

Si raccomanda, nelle zone interessate da criticità, di:

attuare servizi di monitoraggio su aree esposte a rischio di allagamenti e/o a fenomeni gravitativi, anche attraverso il presidio territoriale e a mantenere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, con particolare riferimento all’informazione della popolazione potenzialmente a rischio;

mettere in atto le attività necessarie alla mitigazione del rischio (ad es. controllo dei sottopassi soggetti ad allagamento, verifica della pulizia delle caditoie)

prestare particolare attenzione a sottopassaggi pedonali e veicolari nonchè ad altro manufatto tendente a rapido allagamento

Potrebbero essere inviate delle modifiche al presenta avviso in tempi anche contenuti in relazione all’evolversi degli eventi. Pertanto le autorità locali di protezione civile debbono costantemente tenersi aggiornate, sui bollettini/avvisi emessi dal Centro Funzionale d’Abruzzo, e monitorare costantemente il proprio territorio al fine di essere pronti ad affrontare le criticità.

N.B. Nello scenario del rischio idraulico è ricompreso anche quello del rischio idrogeologico. Si precisa che il Centro Funzionale d’Abruzzo è attivo solo per le valutazioni relative al rischio idrogeologico ed idraulico. Rimangono in capo al Dipartimento di Protezione Civile le valutazioni meteo e l’emissione dell’avviso di condizioni meteorologiche avverse. Le previsioni meteorologiche, in particolare le previsioni quantitative delle precipitazioni su aree ristrette, contengono un margine di incertezza non eliminabile. Derivano, infatti, da elaborazioni modellistiche esse stesse soggette ad errore che non si è in grado di individuare e segnalare. Ciò può avere evidenti ricadute sui livelli attesi di criticità idraulica e idrogeologica in una determinata area. Quando sopra descritto si traduce in particolare, nella difficoltà di prevedere fenomeni temporaleschi violenti localizzati o di altra tipologia, come ad esempio grandinate e trombe d’aria.