Pescara calcio, Galano e Cisco primi acquisti della nuova stagione

La società biancazzurra ha mosso i primi colpi di calciomercato con l’arrivo dei due giocatori. Conosciamoli meglio

PESCARA – Inizia a muoversi il calciomercato del Pescara. La società ha ufficializzato in questi giorni l’arrivo di due giocatori che andranno a costituire la rosa per la stagione di Serie B 2019 – 2020. Parliamo di Cristian Galano e Andrea Cisco. Il primo è stato preso dal Parma Calcio, per lui un contratto triennale. Ai gialloblù andranno i cartellini dei giovani classe 2000 Fabian Pavone e Alessandro Martella. Il secondo arriva dal Sassuolo Calcio. Per l’esterno classe 1998 la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto. Andiamo a vedere meglio i profili dei due giocatori in attesa della presentazione ufficiale alla stampa e ai tifosi.

Chi è Cristian Galano

Ala destra come ruolo preferito può giocare anche nel ruolo di ala sinistra a trequartista quindi molto duttile e utilizzabile sia come esterno d’attacco per il 4-3-3 ma anche più dietro sulla linea del centrocampo. Ha disputato l’ultima stagione al Foggia in B, questo giocatore classe 1991 è cresciuto calcisticamente nel Bari dove ha trascorso anche gli anni della sua affermazione. Parentesi di una stagione al Vicenza e 52 centri complessivi nella serie cadetta e 25 assist. A caccia di riscatto dopo una stagione di alti e bassi resta un giocatore molto tecnico.

Chi è Andrea Cisco

Attaccante classe 1998 muove i suoi primi passi da calciatore all’Abano, per trasferirsi nel 2011 alla Vigontina dove gioca per quattro stagioni. Nel 2015/2016 si trasferisce nel Settore Giovanile del Calcio Padova: arrivato nella Berretti scende in campo in 4 occasioni nella Coppa Italia Lega Pro, mettendo a segno all’esordio il gol vittoria della sfida Padova-Bassano Virtus 2-1. Al termine della stagione scende in campo in 4 occasioni anche in campionato con la prima squadra. Nel campionato 2017/2018 rimane al Padova e sigla una doppietta in Albinoleffe-Padova 1-2, terminando la stagione con 15 presenze e 2 reti, vincendo il campionato di Serie C e la SuperCoppa Serie C. Viene acquistato dal Sassuolo nella sessione di mercato di gennaio, ma rimane in prestito in biancoscudato fino al termine della stagione [fonte Padovacalcio.it].