Alessio Masciulli presenta due storie di resilienza a Francavilla al mare

“Non è mai tardi per un sogno” di Maria Orlandi e “Le idi di marzo” di Andrea Verrocchio presentati il 7 marzo presso Abruzzo in miniatura

FRANCAVILLA AL MARE – Domenica 7 novembre, nella suggestiva cornice del Museo Michetti di Francavilla al Mare, tra le opere dell’omonimo artista e i capolavori del parco museale di Abruzzo in Miniatura, l’editore Alessio Masciulli presenterà i romanzi “Non è mai tardi per un sogno” di Maria Orlandi e “Le idi di marzo” di Andrea Verrocchio.

Due storie apparentemente lontane, eppure accomunate dal medesimo messaggio: anche dai momenti più difficili può nascere qualcosa di buono. Infatti, entrambe le stesure risalgono alle fasi più lunghe e dure della pandemia, quando la solitudine e la disperazione avrebbero potuto prendere il sopravvento e invece, a vincere, sono state la fantasia e il bisogno di raccontare una storia, ognuno a suo modo.

Alla fine presentazione è prevista una gradita sorpresa riservata a tutti i partecipanti, oltre alla possibilità di visitare le opere del parco museale Abruzzo in Miniatura che espone il patrimonio architettonico, storico e culturale della nostra regione, tra monumenti, chiese e paesaggi riconoscibili nelle oltre 120 opere finora realizzate.

L’ingresso all’evento è gratuito, ma è necessario essere in possesso del green pass ed avere effettuato la prenotazione al numero 348.5943596.