Albert Jannetti gestì la più importante carrozzeria di Philadelphia

CELLINO ATTANASIO (TE) – Albert Jannetti nacque a Cellino Attanasio, in provincia di Teramo, il 27 luglio del 1896, da Ercolano (n. 1872–m. 24 dicembre 1946) e Filomena Del Papa (n. 1878-m. 14 febbraio 1953). La famiglia Jannetti giunse negli Stati Uniti nel 1913 e si stabilì a Philadelphia. Albert Jannetti combatté con l’esercito Americano durante la Prima Guerra Mondiale. Dopo aver fatto una serie di duri lavori fu assunto da una carrozzeria per auto. Fu lì che Albert apprese il mestiere che gli avrebbe cambiato, in meglio, la vita. Dopo qualche anno Albert Jannetti decise di mettersi in proprio e aprì la sua “South Philadelphia Body Repair Shop”.

La sua officina divenne la più attrezzata, nel suo genere, a Philadelphia. Dopo poco decise di acquistare un edificio nel quale realizzò la sua nuova officina specializzata in lavori su rottami, raddrizzatura del telaio e allineamento delle ruote anteriori. Arrivò a produrre anche telai per automobili. Albert Jannetti fu considerato, dalle più importati riviste specializzate, uno dei migliori in questo particolare settore. Albert Jannetti sposò l’italo-americana Adelina Fiorella che gli diede due figli: Albert Jr. (combatté in Francia durante la Seconda Guerra Mondiale, come Caporale nell’esercito americano, ottenendo per il suo coraggio la prestigiosa “Purple Heart” – verso la fine del conflitto, giugno 1945, fu richiamato in Patria per assistere il figlio che secondo i medici stavo morendo di leucemia come riportato dal giornale “The Philadelphia Inquirer”) e Raymond ( servì il Corpo dei Marines dell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti in Giappone come tecnico radio e bombardiere). Entrambi i figli si associarono all’attività paterna: Albert Jr. curò il settore amministrativo mentre Raymond fu capo officina. Albert Jannetti morì a Philadelphia il 1 agosto del 1978.

Nella foto una carrozzeria d’epoca.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”