Al via oggi la Conferenza Organizzativa CISL Nazionale

ABRUZZO – La Cisl Abruzzo Molise parteciperà alla Conferenza Organizzativa della CISL Nazionale che si svolgerà a Roma, presso l’Auditorium Massimo dell’Eur, da oggi 9 al 11 luglio a cui parteciperanno oltre mille delegati e dirigenti della Confederazione provenienti da tutta Italia.

“Dalle due nostre regioni partiranno tante donne, pensionati, giovani, immigrati, operatori e dirigenti della Cisl per raggiungere la capitale e assistere ai tre giorni di lavoro e di dibattito. Questa conferenza, insieme quella nostra svolta il 20 giugno scorso, rappresenta l’occasione per la CISL di rilanciare il tema del sindacato di “prossimità” nelle periferie urbane e del lavoro, le ripercussioni delle trasformazioni tecnologiche, – afferma Malandra. Vogliamo investire in un impegnativa stagione di risindacalizzazione del mondo del lavoro e della società, condizione per affrontare le nuove sfide, questo si traduce in un impegno contrattuale, formativo ed un investimento straordinario in nuove sedi dove la povertà sfocia oggi in disperazione e la CISL è pronta come lo abbiamo affermato e ribadito anche alla Conferenza Organizzativa abruzzese e molisana, – continua il Segretario Generale Malandra. Lo slogan scelto per la kermesse è ‘Noi Cisl siamo’ proprio per dire che la Cisl c’è e vuole andare nelle periferie, incontrare i giovani e stare con i giovani e stare come sempre nel mondo del lavoro. la Cisl vuole essere protagonista nel futuro e nella prospettiva di questo Paese, dell’Abruzzo e del Molise e capace di rispondere ai bisogni emergenti e ai disagi che vivono chi oggi sta ai margini della società”.

La Conferenza Organizzativa romana ha un programma molto ricco: dopo i saluti e l’intervento di apertura, da parte della Segretaria Generale della Cisl Annamaria Furlan, sono previsti i saluti dei leader nazionali di Cgil e Uil, Maurizio Landini e Carmelo Barbagallo, l’intervento del Presidente della Camera, Roberto Fico, del Presidente della Cei, il Cardinale Gualtiero Bassetti, del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giancarlo Giorgetti, del Segretario della Ces, Visentini. Si svolgeranno due tavole rotonde per affrontare il tema delle trasformazioni del mondo del lavoro, a cui parteciperanno importanti esponenti del mondo manageriale ed imprenditoriale, rappresentanti del terzo settore e della società civile.

Al via oggi la Conferenza Organizzativa CISL Nazionale ultima modifica: da