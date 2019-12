“inFAME”, al Piccolo Teatro Guascone si apre oggi la nuova stagione

PESCARA – Domenica 15 dicembre ore 18:00 Inizia la nuova stagione al Piccolo Teatro Guascone con uno spettacolo molto particolare ed interessante, assolutamente da non perdere con la regia di Nicola Pitucci, già regista di Banditen, co-regista dei Mercanti della luna ed ex docente dai Guasconi: “inFAME”.

Cosa cova sotto la rassicurante prassi delle buone maniere? Partendo dalla cruda necessità della sopravvivenza questo breve ed intenso spettacolo teatrale ci conduce in un moderno Colosseo in cui assistiamo ad un’assurda lotta a colpi di battute, a tratti sconcertante e piena d’angoscia, più spesso ridicola ed esilarante. Senza esclusione di colpi i tre protagonisti di questa storia ci rivelano senza filtri le reali pulsioni che ci governano in barba alle ideologie che professiamo.

SCHEDA SPETTACOLO

Durata: 50’

Regia: Nicola Pitucci

con Simone Fraticelli, Piero Campilii e Davide Gambini

Piccolo Teatro Guascone, via dei Marsi 41, Pescara

BIGLIETTI

Considerata la ridotta disponibilità dei posti è obbligatorio prenotare:

Via mail su: compagniadeiguasconi@gmail.com

Sulla pagina Facebook: www.facebook.com/compagnia.guasconi/

O tramite Whatsapp al numero: 3358790302

Ingresso: 10€ (riservato ai soli soci). L’adesione si può fare al momento ed è gratuita.